شاهد بالفيديو.. أنشودة مليئة “بالإيحائات” من متظاهري الناصرية: العندة مية راي طاح وخسر شعبيته!

2020/02/07 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أذهلت هتافات انطلقت في تظاهرات الشطرة، بمحافظة ذي قار، العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بإنشودة جديدة اضيفت الى قائمة الاناشيد والهتافات التي تصدرها هذه المدينة عبر مقاطع مصورة، منذ انطلاق الاحتجاجات.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، اليوم، تنظيم متظاهري الشطرة انشودة جديدة تشارك فيها جميع المتظاهرين، تضمنت كلمات مليئة بالايحائات […]

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