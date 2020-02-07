الاستخبارات العسكرية تعلن عن تفكيك خلية ارهابية في الرمادي

2020/02/07 | 19:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن تفكيك خلية ارهابية في الرمادي.

وقال الاستخبارات في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "بعملية نوعية تميزت بالجرأة والشجاعة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة ٣٨ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في الرمادي بمنطقتي القرية العصرية وزويغير".

واضاف "من بين الارهابيين من كان يقوم بتدريع العجلات المفخخة واخر قاتل قواتنا الامنية خلال معارك التحرير وهناك تواصل وتنسيق بينهم لتوسعة الخلية"، مبينة "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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