2020/02/07 | 19:02 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور العامة تعلن عن بدئها بمراقبة الطريق السريع من البصرة لغاية الانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 19:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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