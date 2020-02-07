شرطة كربلاء تحرر طفلًا مختطفًا

2020/02/07 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: كربلاء تمكنت مفارز شرطة النجدة في قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت من تحرير طفل مختطف بجهود استثنائية بذلها منتسبي شرطة النجدة.وذكر المتحدث الإعلامي لقيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت العميد علاء الغانمي في بيان تلقته “العهد نيوز” أنه، “بعد ورود اخبار بوجود حالة خطف في احد أحياء المدينة وجه قائد الشرطة بتحرير المختطف […]

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