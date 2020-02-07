الحشد الشعبي يكثف انتشاره في محيط مدينة سامراء لحماية المراقد الدينية

2020/02/07 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كثفت قوات اللواء التاسع في الحشد الشعبي، انتشارها الأمني في محيط مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين لحماية المراقد الدينية.

وقالت مديرية اعلام الحشد الشعبي، إن قوات اللواء التاسع في الحشد الشعبي كثفت، انتشارها وإجراءاتها الأمنية في محيط مدينة سامراء وتوفير الحماية للزائرين، وأضافت، أن تلك الاجراءات تمثل طوقا أمنيا محكما لحماية المدينة والمراقد الدينية التي تستقبل الاف الزوار يوميا.

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