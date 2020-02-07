الآلاف في ساحة الحبوبي يتظاهرون تأييداً لخطبة المرجعية الدينية

2020/02/07 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر الالاف في ساحة الحبوبي وسط محافظة ذي قار، تأييداً لخطبة المرجعية الدينية.

ورفع المتظاهرون صور السيد علي السيستاني وسط الساحة، ولافتات لعشائر المحافظة تعلن دعمها للتظاهرات.

وأكدت المرجعية الدينية العليا على وجوب أن تتحمل القوات الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، لافتة الى أن لا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا الإطار.

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