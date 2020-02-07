وول ستريت جورنال: واشنطن تعتزم تمديد فترة إعفاء العراق من تطبيق العقوبات

2020/02/07 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح مسؤولون بالإدارة الأميركية، تجديد فترة إعفاء العراق من تطبيق بنود العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن مسؤولين قولهم، إن واشنطن تعتزم تجديد فترة السماح للعراق بشراء الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية من الجانب الإيراني، في وقت أشارت فيه السفارة الأميركية لدى بغداد، الى إعفاء العراق بشكل مؤقت ولمدة خمسة وأربعين يوما من الالتزام بعدم التعامل التجاري والاقتصادي مع إيران.

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