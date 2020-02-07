اليونسكو يهنئ العراق

2020/02/07 | 19:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وزارة الثقافة العراقية بإدراج "النخلة" و"زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام"، على لائ...

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