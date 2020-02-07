تغريدة مزورة للسيد الصدرتوجه دعوة الى قتال الامريكان واخراجهم من العراق

2020/02/07 | 19:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت وسائل اعلامية، تغريدة مزورة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وتضمن التغريدة المزورة توجيه الصدر دعوة لسرايا السلام وجيش المهدي وفصائل المقاومة الى قتال الامريكان واخراجهم من العراق”.واكد مكتب […]

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