المنافذ الحدودية: ضبط أكثر من 6 أطنان من أغذية الأطفال المخالفة بميناء أم قصر

2020/02/07 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط كمية من المواد الغذائية المخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.

وأوضحت الهيئة في بيان، انها ضبطت حاوية بحجم عشرين قدما مكعبا، تحتوي غذاء للأطفال ماركة “فرانس ليه”، بوزن يبلغ أكثر من ستة أطنان، تم تزوير شهادة المطابقة، ووثيقة الاطلاق التابعة لها، بعد التأكد من الشركة الفاحصة والمعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والتي أكدت عدم صحة المعاملة الكمركية وتزويرها، مشيرة الى إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة كمرك خور عبد الله، لغرض عرضها أمام قاضي التحقيق.

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