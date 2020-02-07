2020/02/07 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التخطيط تكشف خطة لتشغيل العاطلين عن العمل المستقلة / كشفت وزارة التخطيط، عن خطة واعدة لتوفير فرص عمل للعاطلين.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح رصدت المستقله : إن وزارة التخطيط أعدت خطة جديدة لتفعيل وتمكين القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام لتوفير فرص عمل للشباب.وأضاف أن وزارة التخطيط أطلقت […]

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