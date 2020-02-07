التخطيط : خطة لتشغيل العاطلين عن العمل

2020/02/07 | 19:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التخطيط، عن خطة واعدة لتوفير فرص عمل للعاطلين.

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