2020/02/07 | 19:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ تعلن ضبط حاوية محملة بأدوية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الجنوبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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