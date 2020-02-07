التخطيط تعلن عن خطة تشغيل العاطلين عن العمل

2020/02/07 | 19:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشفت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن خطة واعدة لتوفير فرص عمل للعاطلين.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إن “وزارة التخطيط أعدت خطة جديدة لتفعيل وتمكين القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام لتوفير فرص عمل للشباب”.وأضاف أن وزارة التخطيط أطلقت مؤخراً […]

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