إدراج (النخلة واربعينية الامام الحسين ) على لائحة التراث العالمي

2020/02/07 | 19:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق : اليونسكو تهنيء الحمداني بإدراج (النخلة واربعينية الامام الحسين ) على لائحة التراث العالمي في إنجاز جديد يحققه العراق على الصعيد الثقافي اصدرت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) […]

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