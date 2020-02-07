2020/02/07 | 19:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- « قدم حالاً » استمارة التقديم لمنحة العاطلين عن العمل 2020 المستقلة / عادت من جديد منحة الطوارئ وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مكتب التسجيل لاستحقاقات البطالة، فيما يحق لكم معالجة الدفع من خلال ممثلين ومراكز توزيع معتمدة من الوزارة منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل ومنحة الطوارئ 2020 العراق مقدمة […]

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