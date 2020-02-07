وزير الثقافة يكشف انجازات وزارته خلال فترة عمله ويتحدث عن استمراره في المنصب

2020/02/07 | 19:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف وزير التخطيط، عبد الامير الحمداني، اليوم الجمعة، خلال مقابلة متلفزة عن معلومات مهمة عن الوزارة.وقال الحمداني خلال لقاء متلفز وتابعته وكالة “العهد نيوز”، “بدأنا مشروع إنتاج (26) فلماً تساوي كُلفتُها مجتمعةً كلفةَ فلمٍ واحد من مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية لايمكن للدولة أن تنهض بالسياحة من دون الشراكة مع القطاع […]

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