2020/02/07 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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(بغداد اليوم) تنشر محضر اجتماع متظاهري النجف مع قائد شرطة المحافظة

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية شرطة النجدة في محافظة محافظة البصرة، الجمعة، تخصيص رقم مجاني للابلاغ عن الحالات المشبوهة.

ودعت المديرية في بيان، "المواطنين كافة للأبلاغ عن الحالات المشبوها والتي تثير الشك والأشتباه با

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (7 شباط 2020)، القبض على ناقل عوائل عناصر تنظيم داعش من سوريا الى نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وبا

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة (07 شباط 2020)، بمقتل جندي بانفجار لم تعرف طبيعته داخل مركبة عسكرية في ناحية بهرز.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجاراً غامضاً، لم يعرف طبيعته، حدث داخل مركبة عسك

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