2020/02/07 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط حاوية محملة بأدوية بشرية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيأة في بيان، إنها "ضبطت حاوية حجم (40) قدما بداخلها أدوية بشرية منتهية الصلاحية".

وأضافت، أن "ذلك جاء وفق معلومات مؤكدة من مركز كمرك خور عبد الله وبالتعاون والتنسيق المشترك بين قسم البحث والتحري هيأتنا وشعبة الاستخبارات الفنية في المنفذ، حيث تم تنفيذ قرار قاضي تحقيق أم قصر والكشف على الحاوية وهي من ضمن الحاويات المتروكة تبين وجود أدوية بشرية منتهية الصلاحية بداخلها".

بغداد اليوم _ ذي قار

رفع المعتصمون في ساحة الحبوبي، مركز الاحتجاجات بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، صور المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، فيما عبروا عن رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي.

وحصلت (بغداد اليوم) على صور تظهر تجمع عشرات المعتصم

بغداد اليوم- بغداد

تمكنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من اخماد حريق نشب بـ’’تريلة’’، محملة بالكاز في منطقة حي الجهاد ببغداد.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "رجال الدفاع المدني اخمدوا حريق داخ

بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر محلي، الجمعة (07 شباط 2020)، بأن متظاهري بابل بدأوا بترقيم خيام ساحة التظاهر، بعد قيام القوات الأمنية بتفتيشها وإثبات سلمية المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم البدء بترقيم المخيمات المتواج

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