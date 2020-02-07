حسن العلوي يعلق على طرح اسمه في حكومة علاوي: لم يبق من العمر شيء وانا في اخر ايامي

2020/02/07 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق السياسي العراقي، حسن العلوي، اليوم الجمعة، على طرح اسمه من قبل بعض الجهات السياسية لتولي منصب معين في الحكومة الجديدة.

وقال العلوي، في تغريدة له تعلقياُ على ما نشره النائب السابق مشعان الجبوري، بخصوص منحه منصب في حكومة محمد توفيق علاوي، "لا نحتاج منصباً، ولم يبقى من العمر، وانا في اخر ايامي".

وأضاف "ليكن نجاح الحكومة باخذ نصيحة العقلاء والمفكرين واصحاب الكفاءات".

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الجمعة (07 شباط 2020)، عن سبب زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح، الاخير إلى اربيل ، مبينا أن صالح وصل اربيل بزيارة رسمية.

وقال سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الزيارة ال

بغداد اليوم - متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة (7 شباط 2020)، من مخاطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المنظمة في مؤتمر صحفي، "نواجه نقصا في معدات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا".

وحذرت من "مخاطر

بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي طلعت كريم، اليوم الجمعة، ان اختيار محمد توفيق علاوي، لرئاسة الوزراء، جاء باتفاق كل الكتل السياسية من مختلف المكونات.

وقال كريم، لـ"بغداد اليوم"، ان "اختيار محمد توفيق علاوي،

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