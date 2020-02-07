2020/02/07 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشاركة العراق ..اختتام اعمال الدورة العادية 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 19:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة العراق ..اختتام اعمال الدورة العادية 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة العراق ..اختتام اعمال الدورة العادية 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).