ادارة قضاء دوكان تطمئن الأهالي من بنزين محطات الوقود

2020/02/07 | 19:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طمأنت ادارة قضاء دوكان، التابع لمحافظة السليمانية، اليوم الجمعة، أهالي القضاء من نوعية البنزين في محطات الوقود.

وقال قائممقام قضاء دوكان سيروان سرحد، لوسائل اعلام محلية، ان لجنة من قائممقامية القضاء، قامت بفحص عينات من البنزين من محطات الوقود في حدود القضاء، بهدف التأكد من جودة البنزين، الذي تتزود منه المركبات، تبين انه صالح للمركبات.

وأضاف سرحد انه يطمئن الأهالي من جودة البنزين الموجود في أطراف قضاء دوكان، داعياً الأهالي الى الابلاغ في حال تزودهم ببنزين من نوعيات رديئة.

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