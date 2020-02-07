غرق نجل مدير ناحية شرق بعقوبة

2020/02/07 | 20:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بغرق نجل مدير ناحية في نهر شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "نجل مدير ناحية كنعان، مدير ناحية كنعان اسمه مهدي عبدالكريم الشمري، لقي مصرعه غرقا اثر سقوطه في نهر بالناحية شرق مدينة بعقوبة".

واضاف انه "تم العثور على جثة الضحية ونقلها الى الطب العدلي".

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