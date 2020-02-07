2020/02/07 | 20:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلوي يعلن موقفه من توليه منصبا في حكومة علاوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 20:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلوي يعلن موقفه من توليه منصبا في حكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلوي يعلن موقفه من توليه منصبا في حكومة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).