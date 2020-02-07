ترامب ينفي إقالة كبير موظفي البيت الأبيض

2020/02/07 | 20:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيبقي على كبير موظفي البيت الأبيض، ميك كالفاني، في منصبه، مع اتخاذ قرار في المستقبل بشأن مساعده ألكساندر فيندمان، الذي أدلى بشهادته في محاكمة العزل أمام مجلس الشيوخ.

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