اغلاق جزء من مطار كوبنهاكن وشن حملة تعقيم بسبب مسافرة صينية يشتبه بحملها “فيروس كورونا”

2020/02/07 | 20:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اجبرت مسافرة صينية، السلطات الدنماركية، لاغلاق جزء من مطار كوبنهاجن بشكل مؤقت، لتعقيمه بعد الاشتباه في إصابة المسافرة بفيروس كورونا.ونقلت صحيفة “كوبنهاجن بوست”، عن مسؤولين بالمطار، قولهم “إن الإمرأة أبلغت عن أعراض الإنفلونزا وأكدت أنها كانت ترتدي قناعا طوال فترة وجودها في المطار، ونقلِت السيدة الصينية بمجرد وصولها للمطار إلى مستشفى […]

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