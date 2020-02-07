هبوط العملة التركية لأدنى مستوياتها منذ ايار الماضي

2020/02/07 | 20:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هبطت العملة التركية لأدنى مستوياتها منذ شهر أيار الماضي، بالتزامن مع تعليقات وزير الخزانة التي اشارت إلى ان البنك المركزي قد يواصل أسعار الفائدة، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش التركي لمزيد من المواجهات في سوريا.وتراجعت الليرة 0.6% إلى 6.0275 مقابل الدولار، وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع.[…]

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