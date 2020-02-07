2020/02/07 | 20:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] كشف الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الجمعة، أن اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تناول الأوضاع الأمنية في العراق دون التطرق إلى أي وعد بشغل منصب وزاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي يكشف تفاصيل لقائه بعلاوي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي يكشف تفاصيل لقائه بعلاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).