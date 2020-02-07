دراسة: 64% من سكان الارض لايثقون بصدور “اجراء صحيح” من ترامب فيما يخص الشؤون العالمية

2020/02/07 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أجرى مركز بيو للابحاث، دراسة جرت على 37 الف شخص من 32 دولة، اظهرت ان 64% من الناس حول العالم لا يثقون بأن ترامب سيفعل الشيء الصحيح عندما يتعلق الامر بالشؤون العالمية.واظهرت الدراسة ان “54%من الناس يحملون وجهة نظر إيجابية عن الولايات المتحدة، فيما كان 64% من الناس على مستوى العالم […]

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