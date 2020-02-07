الكعبي يهنئ الشعب العراقي بإدراج الزيارة الاربعينية والنخلة على لائحة التراث العالمية

2020/02/07 | 20:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد بارك النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، ادراج “الزيارة الاربعينية” للإمام الحسين بن علي عليهما السلام و” النخلة ” على لائحة التراث العالمية، مشيرا ان هذا الانجاز وما سبقه بأدراج بابل والاهوار، يعد مفخرة لكل العراق من اقصاه الى اقصاه .وذكر الكعبي في بيان التهنئة وتلقته “العهد […]

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