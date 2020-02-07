عروس بريطانية تفرض رسوم دخول لحفل زفافها

2020/02/07 | 20:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لندن / وكالات

قررت عروس استعادة كل الأموال التي أنفقتها على حفل الزفاف وتكاليف الزواج، لذلك لجأت إلى طريقة غريبة، وهي فرض رسوم على المدعوين لحضور حفل الزفاف، إذ فرضت مبلغ 50 دولارا لكل مدعو لدخول حفل زفافها.

قالت إحدى المدعوات في حفل الزفاف :إن العروس هي من ابتكرت فكرة الرسوم للدخول إلى الحفل في دعوة الزفاف، وقامت بتخصيص حساب على إحدى الخدمات البنكية كي يتمكن الضيوف من إرسال المال إليها قبل الزفاف وتدون أسماء الأشخاص الذين قاموا بالدفع وترسل إليهم الدعوة كي يتمكنوا من الدخول إلى حفل الزفاف، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وخصصت العروس هذه الطريقة بدلًا من أن يقفوا في طابور أمام مكان الحفل لدفع المال وتسجيل الدخول، فكل ما على المدعو هو إظهار بطاقة الحضور لشخص مختص أمام القاعة.

ولكون المدعوة طالبة ؛ فهي لا تستطيع تحمل مثل هذه البند من النفقات، وهو ما يمكن أن يمنعها من حضور هذا الزفاف، هذا ما ذكرته المدعوة وقالت: "بمجرد أن قرأت هذا، صدمت، لكنها ( أي العروس) بررت موقفها بأنها تريد الحصول على المال الذي أنفقته في يوم عرسها".

واختتمت المدعوة "أخبرتها أنني لن أقدر على المجيء لأن طلب رسوم من المدعوين أمر شائن وأتمنى لها التوفيق في زفافها، رغم أن والديَّ عرضا الدفع مقابل دخولي، لكنني

رفضت".

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