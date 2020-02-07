علماء : إمكانية استخلاص مياه الشرب من الهواء

2020/02/07 | 20:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميريلاند / وكالات

يعكف فريق من العلماء الأميركيين حاليا في "مختبر جون هوبكنز للفيزياء التطبيقية" في مدينة "باليتمور" بولاية "ميريلاند" الأميركية على تطوير بعض المواد التي يمكنها جمع كميات هائلة من المياه صالحة للشرب من الهواء، ويكمن المفتاح الجديد لهذه الأبحاث في مادة تسمى إطار معدني عضوي ، ففي السابق تمكنت الكثير من الدراسات من استخدام مادة الإطار المعدني العضوي لامتصاص بخار الماء من الهواء وجمعه في صورة سائلة للشرب، وتباينت النتائج من 100 مل من الماء لكل كيلوغرام من هذه المادة مع تصميم نفذته جامعة "بيركلي".

قال الباحثون في "مختبر جون هوبكنز للفيزياء التطبيقية :" لقد تمكنا من تحديد مادة الإطار المعدني العضوي القادرة على إنتاج 8.66 لترات (2.3 غالون) من المياه يوميًا لكل كيلوغرام ما يجعل هذه المادة مثالية، وهي نتيجة غير عادية".

وأضاف تشى يونج شيا، أحد العلماء المشاركين في الأبحاث :" سيساعدنا ذلك في تعميق فهمنا لهذه المواد وتوجيه اكتشاف طرق حصاد المياه من الجيل التالي".

ولإنشاء هذا الإصدار الجديد الأفضل أداء، درس الفريق البحثي 10 أنواع مختلفة من مادة الإطار المعدني العضوي، فضلا عن دراسة الخصائص التي جعلتها أكثر فعالية، كما بحثوا كيف تؤثر الظروف البيئة المختلفة، مثل درجات الحرارة والرطوبة، في قدرتها على امتصاص بخار الماء من الهواء.

ويخطط العلماء لمواصلة النظر في أنواع أخرى من مادة الإطار المعدني العضوي، وكيف يمكن دمجها، ولمعرفة ما إذا كان هذا النظام يمكن أن يعمل بشكل أكثر كفاءة، وربما في ظروف أكثر جفافا، لتوفير مصدر نقي للحصول على الماء.

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