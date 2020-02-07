شاب ينهي حياته باطلاق النار على نفسه في النجف

2020/02/07 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

افاد مصدر امني من داخل محافظة النجف، اليوم الجمعة، قيام شاب الانتحار في احدى مناطق المحافظة.

وقال المصدر، ان "شاباً يسكن في حي الجمعية بمحافظة النجف، اقدم على الانتحار من خلال اطلاق النار على نفسه"، مشيرا الى ان "الشرطة فتحت تحقيقا بالموضوع للكشف عن ملابسات الحادث".

بغداد اليوم- اربيل

افاد مصدر أمني من محافظة اربيل ، الجمعة (07 شباط 2020)، عن قيام نزلاء سجن المحطة بالإضراب عن الطعام في أربيل ‏.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نزلاء سجن المحطة في محافظة اربيل أعلنوا الإضراب عن الطعام منذ يوم الاثني

بغداد اليوم - النجف

تنشر (بغداد اليوم)، محضر اجتماع متظاهري النجف مع قائد شرطة المحافظة، حيث تضمن 8 نقاط تم الاتفاق عليها بشأن الاحداث الاخيرة التي شهدتها ساحة الصدرين.

وكانت ساحة الصدرين في النجف، مركز التظاهرات بالمحافظة، قد سجلت، ال

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية شرطة النجدة في محافظة محافظة البصرة، الجمعة، تخصيص رقم مجاني للابلاغ عن الحالات المشبوهة.

ودعت المديرية في بيان، "المواطنين كافة للأبلاغ عن الحالات المشبوها والتي تثير الشك والأشتباه با

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