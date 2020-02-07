اختراع أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس

2020/02/07 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قال فريق علماء من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، إنهم اخترعوا أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح العلماء في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في معرض الكشف عن الجهاز الجديد: "الكشف المبكر عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد قد صار تحديا محدقا في أنحاء العالم، في الوقت الذي يواصل فيه الوباء انتشاره".

وأضافوا أن الجهاز الجديد يستطيع باستخدام تكنولوجيا شرائح الموائع الجزيئية، رصد الفيروس خلال 40 دقيقة من لحظة أخذ العينة وإجراء الاختبار، مقارنة بتكنولوجيا "تفاعل البوليمارات المتسلسل" (بي سي آر) المستخدمة حاليا، والتي تستغرق ما بين ساعة ونصف و3 ساعات للكشف عن الفيروس.

ويعمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها على مدار الساعة، من أجل التوصل لعلاج لمواجهة الفيروس الجديد، والذي يشكل خطرا على الصحة العالمية.

يذكر أن فيروس "كورونا" أودى حتى الآن بحياة 630 شخصا في الصين، التي تعد موطن الوباء.

بغداد اليوم- متابعة

أصبحت فرنسا الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب حول استراتيجية فرنسا للدفاع والردع النووي ألقاه اليوم الجمعة، أمام ضباط فرنسيين وملحقين عسكريين، بحضو

بغداد اليوم - متابعة

أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية، بأن دولة قطر اتخذت خطوة نحو الحصول على سلاح بحري، سيغير جذريا ميزان القوى في منطقة الخليج.

وأوضحت المجلة أن قطر قد تصبح أول دولة خليجية عربية تبدأ بتشغيل الغواصات العسكرية، مشيرة إلى مذ

بغداد اليوم - متابعة

تمكن الأطباء الصينيون من معالجة المصاب الأكبر سنا بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد والذي يبلغ 91 عاما من عمره في إنجاز يعتبر مهما في مكافحة هذا الداء الذي يمثل المسنون معظم ضحاياه.

وأوضحت وكالة "شينخوا"

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