دلور ميقري - حديث عن عائشة: بقية الفصل السادس

2020/02/07 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 4عامُ جلاء العثمانيين عن سورية، كأنما شاء أن ينتهي بطريقة كرنفالية، وذلك مع تساقط الثلوج بشكل كثيف، وفي الآن نفسه، انطلاق الأسهم النارية من لدُن نصارى المدينة.في خلال أعوام الحرب، المنقضية، كان منظرُ الثلج يوحي بصورة الكفن لكثير من أهالي البلاد، الذين أنهكتهم ويلات المجاعة والوباء.انتهت كل تلك الويلات تقريباً، لكن الوضع السياسيّ لم يكن مستقراً بحال.هذا المصطلح، " السياسة "، أضحى متداولاً بك......

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