الامن النيابية تبحث

2020/02/07 | 20:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت لجنة الامن والدفاع النيابية، برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر اجتماعا مع مسؤولين امنيين وصحيين في اطار مهمتها لاستكمال التحقيقات الخاصة بالاحداث الامنية الاخيرة التي شهدتها محافظة ذي قار.

وجرى خلال اللقاء مع مدير عام امن المحافظات والاقليم في جهاز الامن الوطني ومدير عمليات صحة ذي قار تقديم شرح واف عن الاحداث التي جرت في محافظة ذي قار واسباب الخروقات التي ادت الى وقوع ضحايا بين المتظاهرين في المحافظة.

من جانبها اكدت اللجنة استمرارها في التحقيقات رغم العطلة التشريعية وعزمها استضافة المسؤولين الامنيين لغرض انجاز تقريرها النهائي بهذا الخصوص.

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