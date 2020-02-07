الأمم المتحدة تدعو الحكومة العراقية إلى ضمان سلامة المتظاهرين السلميين

2020/02/07 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مارتا هورتادو، الحكومة العراقية إلى ضمان سلامة المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات.

وقالت هورتادو، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن ملثمين أطلقوا النار على متظاهرين، وإن هذا الحادث الأخير يثير مرة أخرى مخاوف خطيرة بشأن عجز الحكومة المستمر عن الوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي بحماية المتظاهرين من الهجمات، التي يقوم بها من يسمون بالميليشيات.

وأضافت المتحدثة أن شهودا أفادوا بأن ملثمين أطلقوا النار على المتظاهرين في النجف، ما أدى الى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة أكثر من خمسة وسبعين آخرين، وإحراق خيام المتظاهرين.

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