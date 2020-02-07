2020/02/07 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تيار الحكمة عدم اعتراضه على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي في تصريح، ان تيار لحكمة يعارض أي شيء سلبي في البرنامج الحكومي، مؤكدا ان الحكمة لا يعارض الأشخاص وينتظر النتائج التي ستتمخض عن حكومة علاوي بعد تشكيلها.

وأوضح المرشدي ان رئيس الوزراء الجديد سيحصل على مجال وفرصة لبيان برنامجه الحكومي، وفي حال كان إيجابي فالحكمة سيكون معه، مبينا ان الحكومة مطالبة بتقديم الخدمات للمواطن ومكافحة الفساد، إذ ان تيار الحكمة ذهب لمعارضة الحكومة السابقة للضغط باتجاه تنفيذ هذه الأمور.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكمة يعلن عدم اعتراضه على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكمة يعلن عدم اعتراضه على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).