مرور إقليم كردستان تعلن حصيلة حوادث المرور وعدد ضحاياها بالعام الماضي

2020/02/07 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية المرور العامة بإقليم كردستان، عن حصيلة حوادث المركبات وضحاياها في الإقليم، خلال العام الماضي.

وأشار المتحدث باسم مديرية مرور الإقليم اسعد كريم في تصريح، الى وقوع اكثر من أربعة آلاف واربعمئة حادث سير، خلال عام الفين وتسعة عشر، نجم عنها وفاة خمسمئة وخمسة وسبعين مواطنا، واصابة اكثر من ستة آلاف وثمانمئة آخرين، إضافة الى تسجيل ما يزيد عن مليونين وثلاثمئة وثمانين الف مخالفة مرورية في عموم محافظات الإقليم، مبينا ان السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف النقال اثناء قيادة المركبات، كانتا في صدارة عدد المخالفات المسجلة.

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