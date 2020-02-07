نجاة الكاتب هاشم الكندي من محاولة اغتيال في بغداد

2020/02/07 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة نجا الكاتب والمحلل السياسي هاشم الكندي من محاولة أغتيال بعد أن تعرضت سيارته التي يقلها إلى إطلاق نار مباشر في منطقة شرق القناة بالعاصمة بغداد.الكندي أكد أن هذه المحاولة لم تثني من عزيمته في السير وفق النهج الوطني الذي عُرف عنه والإعلام الحر المدافع عن القضايا الوطنية والمصيرية بعيداً عن التضليل […]

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