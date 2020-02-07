شاهد: ناصر الغنام “يزف بشرى” لأهالي الانبار

2020/02/07 | 20:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، عن توجه لالغاء حظر التجوال في محافظة الانبار.وقال الغنام في مقطع فيديو نشره على صفحته ورصدته “يس عراق”: “نحن مقبلون على رفع حظر التجوال في محافظة الانبار”، مبينا إن “حظر التجوال يفرض في المناطق غير المسيطر عليها، ونحن كقوات امنية واستخبارية وعشائر فريق […]

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