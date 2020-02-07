2020/02/07 | 20:24 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد اعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، عن توجه لالغاء حظر التجوال في محافظة الانبار.
وقال الغنام في مقطع فيديو نشره على صفحته ورصدته “يس عراق”: “نحن مقبلون على رفع حظر التجوال في محافظة الانبار”، مبينا إن “حظر التجوال يفرض في المناطق غير المسيطر عليها، ونحن كقوات امنية واستخبارية وعشائر فريق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: ناصر الغنام “يزف بشرى” لأهالي الانبار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الغنام في مقطع فيديو نشره على صفحته ورصدته “يس عراق”: “نحن مقبلون على رفع حظر التجوال في محافظة الانبار”، مبينا إن “حظر التجوال يفرض في المناطق غير المسيطر عليها، ونحن كقوات امنية واستخبارية وعشائر فريق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: ناصر الغنام “يزف بشرى” لأهالي الانبار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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