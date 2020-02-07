الصحة العالمية: نقص في معدات الوقاية لمواجهة كورونا

2020/02/07 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن العالم يواجه نقصاً كبيراً في المعدات الطبية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

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