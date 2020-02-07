الكعبي : إدراج الزيارة الأربعينية والنخلة على لائحة التراث العالمية مفخرة للشعب العراقي

2020/02/07 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدَّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي إدراج " الزيارة الأربعينية " للإمام الحسين بن علي عليهما السلام و " النخلة " على لائحة التراث العالمية وما سبقه بإدراج "بابل والأهوار مفخرة لكل العراق من أقصاه الى أقصاه .

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