مصرع برلماني روسي في حادث تحطم مروحية

2020/02/07 | 21:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ لجمهورية تتارستان، أن عضواً في مجلس الدوما الروسي، أيرات خيرولين، لقي مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث تحطم مروحية في الجمهورية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن خيرولين قتل في الحادث، مؤكداً نجأة شخصين آخرين، اللذين كانا على متن المروحية.

وسبق أن أعلنت المتحدثة باسم نيابة النقل العامة في دائرة نهر فولغا الفدرالية، مايا إيفانوفا، أن شخصًا واحدًا قد نجا من تحطم مروحية من طراز "بيل 406" تابعة لشركة "فوستوك ترانس" بالقرب من مدينة "لايشيفو" في جمهورية تتارستان.

وقالت إيفانوفا "المروحية بيل 406" تملكها شركة "فوستوك ترانس"، تحطمت بالقرب من مدينة لايشيفو في تتارستان وكان على متنها ثلاثة أشخاص، وسبب الحادث، لم يعرف بعد".

على صعيد آخر، أعلنت هيئة الطيران الروسية أنها شكلت لجنة للتحقيق في أسباب الحادث، مشيرة إلى أن سوء الأحوال الجوية يعتبر السبب الأولي للحادث.

وكان أيرات خيرولين نائبًا في الدوما الروسي في الدورات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وكان نائبًا لرئيس لجنة الدوما لشؤون الزراعة.



احتل خيرولين المرتبة 96 في قائمة أغنى 100 نائب ومسؤول في روسيا وفقًا لتصنيف مجلة "فوربس".

وفقًا للإقرار الضريبي الصادر عن عام 2018، أصبح خيرولين أغنى نائب من تتارستان، حيث بلغ دخله المعلن 158.88 مليون روبل ( حوالي 2.53 مليون دولار) .

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