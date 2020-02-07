الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها أمام الدولار

2020/02/07 | 21:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هبط سعر صرف الليرة التركية لأدنى مستوياته منذ شهر مايو الماضي، وذلك بعد تعليق لوزير الخزانة التركية أشار فيه، إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت الليرة بنسبة 0.6% إلى 6.0275 مقابل الدولار، وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع، حيث سجلت أمس الخميس 5.9887.

وشهدت الليرة التركية، في شهر أكتوبر الماضي أكبر هبوط لها أيضا على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير اقتصاد تركيا.

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