2020/02/07 | 21:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «باقٍ بأعماله وفنه وفكره»..نجوم الفن يودعون الكاتب المصري «لينين الرملي» (المستقلة) – منى شعلان/ ودع عدد كبير من نجوم الفن ، الكاتب المصري الكبير «لينين الرملي» ، الذي توفى اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، بكلمات مؤثرة.حيث نشر الفنان المصري «محمد صبحي» ، صورة للكاتب الراحل عبر […]

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