ممثلية أطباء العراق تعلن الإضراب العام الشهر المقبل احتجاجاً على تفشي الفساد في وزارة الصحة

2020/02/07 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت ممثلية أطباء العراق، اليوم الجمعة، عزمها الاضراب العام عن الدوام خلال الشهر المقبل، احتجاجاً على تراجع النظام الصحي وتفشي الفساد بوزارة الصحة والبيئة.وذكرت ممثلية أطباء العراق، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “لا يخفى على الجميع مظاهرة الاطباء الكبرى التي كانت على اسوار وزارة الصحة في ايلول 2019 […]

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