2020/02/07 | 21:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]حضر قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي للأشراف بشكل ميداني لتأمين حماية ساحة فلكة التربية والمناطق المحيطة لتوفير الأجواء الآمنة للمتظاهرين السلميين والاهالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأمين ساحة تظاهرات كربلاء وتفتيش الوافدين لها) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأمين ساحة تظاهرات كربلاء وتفتيش الوافدين لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).