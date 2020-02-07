غداً.. رفع كل القطوعات والكتل الكونكريتية بهذه المناطق في بغداد

2020/02/07 | 21:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلن السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة محمد البياتي، اليوم الجمعة، عن عزم القوات الأمنية رفع الحواجز الكونكريتية وقطوعات الأفرع في عدد من مناطق جانب الكرخ في العاصمة بغداد.

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