العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من أغلب المحاصيل الزراعية

2020/02/07 | 21:20 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، أن العراق سيشهد اكتفاءً ذاتياً من أغلب المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي.



وقال الشمري في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إن "الخطط المشتركة لوزارتي الزراعة والموارد المائية بدعم ومتابعة مستمرة من اللجنة النيابية، أبرزت حالة اكتفاء ذاتي شبه كامل من أغلب المحاصيل الزراعية والنباتية والحيوانية".



وأضاف، ان "استمرار نجاح هذه الخطط واستصلاح أراض جديدة، سيدعمان خطط اللجنة النيابية المختصة والدولة في ستراتيجية دعم المنتح المحلي وصولاً الى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه"، مشدداً على "أهمية رفد موازنة الدولة بايرادات إضافية وعدم الاكتفاء بمورد واحد يتذبذب سعره بين حين وآخر وفق الأوضاع الدولية".

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